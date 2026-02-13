Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:53, 13 февраля 2026Путешествия

Россияне в феврале массово устремились в один регион страны

Бронирования в Иркутской области в феврале выросли более чем на четверть
Алина Черненко

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Бронирования в Иркутской области в высокий сезон на озере Байкал (февраль — начало марта) выросли более чем на четверть. О том, что россияне массово устремились в этот регион страны, говорится в исследовании сервиса «Авито Путешествия», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В 2026 году в Иркутской области забронировали на 27 процентов больше посуточных квартир и на 28 процентов больше загородных объектов, чем в 2025-м. По данным источника, средняя стоимость аренды жилья в регионе — от 3,1 тысячи рублей в сутки.

Материалы по теме:
«Здесь своя магия» Таинственный Байкал манит туристов со всего мира. Чем озеро завоевало всеобщую любовь?
«Здесь своя магия»Таинственный Байкал манит туристов со всего мира. Чем озеро завоевало всеобщую любовь?
31 августа 2022
Байкал зимой: как добраться, где отдохнуть, что посмотреть, чем заняться
Байкал зимой:как добраться, где отдохнуть, что посмотреть, чем заняться
27 ноября 2025

Тем временем в Бурятии количество броней посуточных квартир за год выросло на 15 процентов, а загородного жилья — на 13 процентов. В среднем такие объекты в пик сезона на Байкале можно снять по цене от 3,7 тысячи рублей.

По словам руководителя направления «Привлечение гостей» «Авито Путешествий» Анастасии Бардиной, конец зимы — идеальное время для путешествия на Байкал. В этот период туристы могут сэкономить: цены на жилье остаются на уровне зимнего сезона, а загородные объекты в Иркутской области стоят даже дешевле.

«Гостей ждет насыщенная программа: от традиционных фестивалей с ледовыми скульптурами и ярмарками до экстремальных активностей в рамках "Зимниады". Сейчас на Байкале действительно есть чем заняться», — добавила она.

Ранее россиянки назвали самые желанные направления для путешествий внутри страны. На первом месте в списке оказался Байкал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы вероятные места для нового раунда переговоров по Украине

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    В Киргизии назвали альпинистку Наговицину без вести пропавшей

    По делу о надругательстве над ребенком в лесу вынесли 16-летний приговор

    Мэр российского города ушел в отставку «по семейным обстоятельствам»

    Санду заставила извиниться женщину за слова одним способом

    Раскрыт неожиданный триггер развития опасного заболевания печени

    Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

    Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok