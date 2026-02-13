Россияне в феврале массово устремились в один регион страны

Бронирования в Иркутской области в феврале выросли более чем на четверть

Бронирования в Иркутской области в высокий сезон на озере Байкал (февраль — начало марта) выросли более чем на четверть. О том, что россияне массово устремились в этот регион страны, говорится в исследовании сервиса «Авито Путешествия», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В 2026 году в Иркутской области забронировали на 27 процентов больше посуточных квартир и на 28 процентов больше загородных объектов, чем в 2025-м. По данным источника, средняя стоимость аренды жилья в регионе — от 3,1 тысячи рублей в сутки.

Тем временем в Бурятии количество броней посуточных квартир за год выросло на 15 процентов, а загородного жилья — на 13 процентов. В среднем такие объекты в пик сезона на Байкале можно снять по цене от 3,7 тысячи рублей.

По словам руководителя направления «Привлечение гостей» «Авито Путешествий» Анастасии Бардиной, конец зимы — идеальное время для путешествия на Байкал. В этот период туристы могут сэкономить: цены на жилье остаются на уровне зимнего сезона, а загородные объекты в Иркутской области стоят даже дешевле.

«Гостей ждет насыщенная программа: от традиционных фестивалей с ледовыми скульптурами и ярмарками до экстремальных активностей в рамках "Зимниады". Сейчас на Байкале действительно есть чем заняться», — добавила она.

Ранее россиянки назвали самые желанные направления для путешествий внутри страны. На первом месте в списке оказался Байкал.

