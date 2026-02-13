Россиянин спрятал расчлененную мать в банки и тазы

Житель Кумертау отрубил голову матери топором и расчленил ее тело

Суд заключил под стражу на два месяца 25-летнего жителя Кумертау (Башкирия), который обвиняется в расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По версии следствия, молодой человек совершил преступление из личной неприязни. Он взял топор и напал на мать. В момент нападения женщина сидела на кухне — сын повалил ее на пол и отрубил голову. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и спрятал части в пакеты, стеклянные банки и пластиковые тазы. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее обезумевший 41-летний иностранец ворвался с топором в дом бывшей возлюбленной в деревне Лупполово Ленинградской области.