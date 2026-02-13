Россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей

В Красноярском крае осудят мужчину за спонсирование террористической организации

В Красноярском крае осудят мужчину за спонсирование террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 205.1 («Финансирование терроризма») и 282.3 («Предоставление средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, в период с мая 2021 года по март 2024 года он перевел более восьми тысяч рублей на счета организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства проведен обыск.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 12 лет колонии за надпись на асфальте возле остановки.