07:31, 13 февраля 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала США словами «-10 и снег — повод для тревоги»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: John Lamparski / Getty Images

Тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в США и объяснила, почему в этой стране внезапно выпавший снег является проблемой. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, из-за внезапной снежной бури в городах Америки сразу начинают закрывать школы, отменять авиаперелеты и ограничивать передвижение. Причина этому заключается в том, что инфраструктура местных муниципалитетов не подготовлена к подобным осадкам. При этом даже штаты на севере страны не живут в режиме постоянной зимы. «-10 и снег в США — это повод для тревоги, а в России обычный "вторник"», — такими словами свои мысли по этому поводу описала Лисейкина.

Россиянка отметила, что американские дома хуже приспособлены к резким перепадам температуры. Похолодание пагубно влияет на трубы, электросети и общественный транспорт, поэтому власти предпочитают сразу вводить ограничения. «В США лучше десять раз сказать "не выходите из дома", чем потом разбираться с исками, жалобами и вопросами, почему кого-то не предупредили», — объяснила блогерша.

Ранее Елена Лисейкина побывала на Кубе и объяснила разницу между очередями в этой стране и в России. По словам автора публикации, очереди в Республике Куба появляются из-за дефицита продуктов, после привоза которых за покупками в магазин может выстроиться весь район.

