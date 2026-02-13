Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:03, 13 февраля 2026Силовые структуры

Российский прокурор высказался о проживающем в Лондоне бизнесмене

Прокурор запросил 9 лет колонии для Чичваркина за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

В Дорогомиловском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в распространении фейков о Российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании прокурор, поддерживающий государственное обвинение, просил суд признать Чичваркина виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Он высказался о наказании подсудимому в виде девяти лет лишения свободы.

Процесс проходит в отсутствие подсудимого. Чичваркин объявлен в международный розыск. Он проживает в Лондоне.

В октябре 2025 года ФСБ заявила о причастности Чичваркина к деятельности «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО. В отношении него и остальных участников движения возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества.

