Российский прокурор высказался о проживающем в Лондоне бизнесмене

Прокурор запросил 9 лет колонии для Чичваркина за фейки о ВС РФ

В Дорогомиловском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемого в распространении фейков о Российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании прокурор, поддерживающий государственное обвинение, просил суд признать Чичваркина виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Он высказался о наказании подсудимому в виде девяти лет лишения свободы.

Процесс проходит в отсутствие подсудимого. Чичваркин объявлен в международный розыск. Он проживает в Лондоне.

В октябре 2025 года ФСБ заявила о причастности Чичваркина к деятельности «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО. В отношении него и остальных участников движения возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества.