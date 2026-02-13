Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:53, 13 февраля 2026Силовые структуры

Российский суд отпустил мать терпевшего ужасные пытки трехлетнего мальчика

Присяжные оправдали екатеринбурженку Гусеву по делу об убийстве 3-летнего сына
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Коллегия присяжных оправдала жительницу Екатеринбурга Наталью Гусеву, которую обвинили в расправе над 3-летним сыном. Об этом сообщает E1.ru.

Присяжные сочли женщину невиновной, суд отпустил ее из-под стражи. Адвокат Александр Козлов рассказал, что доказательством в пользу Гусевой стал ее телефон. Судья разрешил присяжным осмотреть его — в момент избиения ребенка его мать была в магазине.

Виновным в смерти мальчика является любовник Натальи, который подвергал ребенка ужасным пыткам. Гусева родила сына от гражданского мужа — уроженца Таджикистана, который уехал на родину, где у него оказалась вторая семья. Наталья спустя время съехалась с его соотечественником.

Ее отец заявлял на суде, что она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика. С ним остался дома сожитель, который и нанес многочисленные побои, когда ребенок плакал.

Теперь правоохранительные органы начнут его поиск, чтобы привлечь к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Российский номинант на «Оскар» показал фото с Ди Каприо

    Мужчина взял в заложники попугайчиков девушки ради встречи с ней

    Житель Таиланда порезал туриста и бросил его в луже крови в круглосуточном магазине

    58-летняя Памела Андерсон без макияжа пришла на Неделю моды в Нью-Йорке

    Создан двухсторонний телевизор

    Заподозренная в поддержке Путина знаменосец Молдавии на Олимпиаде выступила с заявлением

    Российский суд отпустил мать терпевшего ужасные пытки трехлетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok