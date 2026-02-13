Российский суд отпустил мать терпевшего ужасные пытки трехлетнего мальчика

Присяжные оправдали екатеринбурженку Гусеву по делу об убийстве 3-летнего сына

Коллегия присяжных оправдала жительницу Екатеринбурга Наталью Гусеву, которую обвинили в расправе над 3-летним сыном. Об этом сообщает E1.ru.

Присяжные сочли женщину невиновной, суд отпустил ее из-под стражи. Адвокат Александр Козлов рассказал, что доказательством в пользу Гусевой стал ее телефон. Судья разрешил присяжным осмотреть его — в момент избиения ребенка его мать была в магазине.

Виновным в смерти мальчика является любовник Натальи, который подвергал ребенка ужасным пыткам. Гусева родила сына от гражданского мужа — уроженца Таджикистана, который уехал на родину, где у него оказалась вторая семья. Наталья спустя время съехалась с его соотечественником.

Ее отец заявлял на суде, что она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика. С ним остался дома сожитель, который и нанес многочисленные побои, когда ребенок плакал.

Теперь правоохранительные органы начнут его поиск, чтобы привлечь к ответственности.