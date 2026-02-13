«Мы идем на войну». Бывшая французская колония хочет воевать с Францией. Чем ответит Париж и чего ждать от этого конфликта?

Политолог Чихачев: Нигер объявил Франции войну из-за поддержки террористов

Нигер формально объявил Франции войну из-за поддержки Парижем террористических и повстанческих группировок, которые нацелены на раскачивание ситуации внутри африканской страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев.

Франция сменила стратегию: стала активнее поддерживать различные повстанческие, порой откровенно террористические группировки, с которыми ранее сама боролась (...) Поэтому генерал в очередной раз напоминает населению, что именно Париж стоит за боевиками Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Ранее генерал Амаду Ибро, начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Тчиани, заявил в ходе выступления на митинге, что государство начало мобилизацию для подготовки к вступлению в войну с Францией.

«Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — отметил военный.

Кроме того, Ибро указал на планы Парижа начать военные действия против Нигера. В частности, глава государства Абдурахаман Тчиани ранее публично обвинял французского лидера Эммануэля Макрона, а также руководителей Бенина и Кот-д'Ивуара — Патриса Талона и Алассана Уаттару — в поддержке «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

По его словам, именно эти государства несут ответственность за нападение на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года, когда гавань атаковали 40 вооруженных боевиков. Нападение было отражено с участием Африканского корпуса Министерства обороны России

При этом Чихачев обратил внимание, что заявление Нигера носит скорее пропагандистский характер: «В основном это события, которые имеют риторическое и символическое значение. Такие слова звучат громко и завлекающе».

Фото: Reuters Staff / Reuters

Может ли начаться полноценный вооруженный конфликт между Францией и Нигером?

Чихачев напомнил, что в 2023 году в Нигере состоялся переворот, в результате которого Франция потеряла свое влияние в стране. Ее политическое и военное присутствие в стране прекратилось, а отношения двух стран остаются крайне напряженными.

При этом он исключил риски полномасштабного конфликта.

Проведение подобной операции со стороны Франции потребует задействования большого количества ресурсов, которых у нее нет. Сейчас французская военная доктрина ориентирована на европейское направление.

Однако исследователь указал, что Париж может попытаться сохранить влияние другими военными средствами: «Возможны различные косвенные формы, через поддержку группировок и "войну чужими руками", но на большую операцию Франция не пойдет».

Кроме того, политолог обратил внимание, что Франция не решилась на военное вмешательство во время переворота 2023 года. Сейчас такое также невозможно, так как Париж не концентрирует никаких существенных сил в регионе, а оставшееся военное присутствие в Западной Африке — например, в Кот-д'Ивуаре — невелико.

Даже чисто технически трудно представить, что сейчас Франция могла бы сделать в Нигере. То есть некая парашютно-десантная операция долго не продлится. Понятно, что сразу встанет очень острый вопрос о снабжении. Ну и высаживаться посреди враждебной страны опасно Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

Фото: Joe Penney / Reuters

Каковы риски расширения конфликта?

Чихачев также напомнил, что Нигер заключил военный союз с соседними Мали и Буркина-Фасо, которые также выступают против французского присутствия в регионе.

Если французские войска попробуют устроить маленькую победоносную войну, то за Нигер заступятся власти Мали и Буркина-Фасо. У них большой массив оборонных соглашений, и нападение на одну из стран будет означать нападение на всех троих сразу же Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ

«Для Парижа сейчас невыгодный контекст для проведения какой-то большой операции, нет поддержки на местах, да и территории для вторжения нет, так как границы Франции с Нигером давно не существует», — подчеркнул эксперт.

При этом собеседник резюмировал, что «гибридное» противостояние между странами сохранится и оно имеет региональный характер: «Вполне возможно, что раз в Нигере говорят о войне, то имеется в виду конфликт в косвенных, гибридных формах, а не большое противостояние между государствами».

Поэтому Чихачев допустил возможные вооруженные столкновения и инциденты небольшого масштаба.