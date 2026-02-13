«Мы идем на войну». Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в вооруженный конфликт с Францией

Глава военного штаба Амаду Ибро: Нигер вступает в войну с Францией

Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в войну с Францией, заявил в ходе выступления на митинге генерал Амаду Ибро, начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Чиани.

Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией Амаду Ибро Генерал, начальник штаба лидера Нигера

Ибро обвинил Париж в намерении начать военные действия против Нигера. Однако, по данным Jeune Afrique, Франция категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель генерального штаба французских вооруженных сил полковник Гийом Верне заявил, что о вмешательстве страны в Нигере «не может быть и речи». Полковник Гийом Верне назвал высказывания Ибро «информационной войной», которую, по его словам, инициировал Ниамей.

Нигер винит Францию за внутреннюю нестабильность

Власти Нигера не впервые возлагают на Париж ответственность за внутреннюю нестабильность, сообщает Jeune Afrique. Абдурахман Тчиани ранее публично обвинял французского лидера Эммануэля Макрона, а также руководителей Бенина и Кот-д'Ивуара — Патриса Талона и Алассана Уаттару — в поддержке «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Он считает, что именно эти государства несут ответственность за нападение на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года.

Тогда воздушную гавань атаковали около 40 вооруженных боевиков. Нападение было отражено совместными действиями Африканского корпуса Министерства обороны России и Вооруженных сил Нигера. По данным российского МИД, силовикам удалось ликвидировать порядка 20 террористов.

Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

Министерство иностранных дел (МИД) Франции объявило о прекращении работы посольства республики в Нигере в январе 2024 года. Как сообщили французские власти, посольство будет закрыто «вплоть до дальнейшего уведомления». При этом отмечалось, что работа с Нигером будет продолжена.

Посольство продолжит свою деятельность из Парижа. В частности, оно будет поддерживать связь с французскими гражданами, присутствующими на месте, и с НПО, работающими в гуманитарном секторе МИД Франции

До этого стало известно о выводе французских войск из Нигера в связи с госпереворотом в стране, который произошел в июле 2023 года. Макрон заявил, что Париж не намерен продолжать военное сотрудничество с мятежниками.

Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом Эммануэль Макрон Президент Франции

При это сообщалось, что государственный переворот в Нигере, после которого сторонники военной хунты вышли на улицы с российскими флагами и антифранцузскими лозунгами, стал серьезным ударом для французского президента и показал утрату влияния Парижа на континенте. По данным France 24, часть вины за произошедшее лежит на самом Макроне.