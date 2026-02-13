Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Самолет со 109 пассажирами на борту экстренно сел в Европе из-за одного человека

Борт Lufthansa аварийно сел в Австрии для оказания неотложной помощи пассажиру
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Самолет авиакомпании Lufthansa со 109 пассажирами на борту экстренно изменил маршрут и сел в городе Европы из-за состояния одного человека. Об этом сообщило издание Bild.

12 февраля Airbus A320neo вылетел из Неаполя, Италия, в Мюнхен, Германия. Во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо. Бортпроводники начали оказывать ему неотложную помощь и доложили о пострадавшем капитану воздушного судна. Вскоре экипаж принял решение совершить незапланированную остановку.

Борт аварийно сел в аэропорту Клагенфурта, Австрия. На аэродроме клиента компании передали медикам. Его состояние и личность на данный момент остаются неизвестными. Уточняется, что лайнер продолжил полет и прибыл в воздушную гавань назначения с «минимальной задержкой».

Ранее пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС. Борт вылетел из Глазго, Шотландия, в Лондон, Великобритания, в четверг, 12 февраля, но вскоре после этого пилоты отправили аварийный код 7700.

