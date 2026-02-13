Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:26, 13 февраля 2026Силовые структуры

Самоубийства двух российских школьниц оказались связаны

Самоубийства двух школьниц в Петербурге оказались связаны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Перед самоубийством две семиклассницы из Санкт-Петербурга общались по телефону с украинскими мошенниками. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, правоохранители изучили телефоны школьниц и выяснили, что они общались с неизвестными, следы которых ведут на Украину.

Ранее сообщалось, школьниц нашли мертвыми с разницей в день. Одну из девочек прохожие заметили под окнами 12-этажного жилого дома на улице Лагоды, а вторую семиклассницу без признаков жизни обнаружили на проспекте Буденного в Красносельском районе.

