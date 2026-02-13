Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:51, 13 февраля 2026Экономика

Россияне изменили отношение к самозапретам на кредиты

Cyberbird: Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты и брать займы
Кирилл Луцюк

Фото: jordisalas.net / Shutterstock / Fotodom

В IV квартале прошлого года в России на 13 процентов (относительно III квартала) выросла доля заявок на займы от клиентов, которые сняли самозапрет на кредиты. Эти выводы аналитиков Cyberbird процитировала «Газета.Ru».

Отмечается, что данная тенденция проявилась еще в III квартале и набрала обороты к концу года. Причинами динамики называют предновогодние расходы, а также упростившийся процесс отмены самозапрета. Кроме того, эксперты установили, что жители России часто обращаются к такому инструменту спонтанно, чтобы обезопасить себя от мошенников, но снимают тогда, когда возникает реальная необходимость в средствах.

Более того, оказалось, что в IV квартале на 27 процентов выросла доля заявок от заемщиков с действующим самозапретом.

К концу последнего месяца прошлого года самозапрет на кредиты установили в общей сложности 17,3 миллиона россиян. По итогам всего года граждане направили суммарно порядка 20 миллионов подобных заявлений. В то же время 1,6 миллиона заявок касались снятия ранее установленных ограничений. Самым востребованным видом самозапрета оказалось полное ограничение на предоставление кредитов.

