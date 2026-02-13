Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:14, 13 февраля 2026Экономика

В российском городе ввели режим ЧС из-за отключения воды

В Шелехове ввели режим ЧС из-за отключения воды
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Шелехове Иркутской области на фоне проблем с водоснабжением ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Модин.

Подачу ресурса отключили из-за аварии на магистральном водоводе: на трубе произошел почти метровый разрыв, который продолжает расходиться. Не помогла даже установка хомута. Проблемный участок растянулся на 12 метров, а для его замены требуется отсечь 600-метровый отрезок трубы.

В связи с этим воду отключили в трех микрорайонах города. Напор воды может ослабнуть и в других районах города, предупреждают власти. Отключение затронуло и часть села Баклаши, где также был объявлен режим ЧС. Установка запорной арматуры, по расчетам коммунальщиков, займет три-четыре дня. По факту аварии областная прокуратура начала проверку.

Подвоз воды вскоре начнется, с этой целью с сельских территорий в город перебросят все водовозы. Тем не менее жителей просят воздержаться от бездумной траты воды. В администрации заверили, что отопление в пострадавших районах будет работать бесперебойно.

Ранее из-за аварии без воды остались более двух тысяч жителей другого российского города — Новокузнецка.

