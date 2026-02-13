Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:43, 13 февраля 2026Россия

Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Силы системы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 мск до 23:00 мск перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами и Черным морем. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Шесть — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один — над территорией Курской области», — отмечается в заявлении.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три российских региона. Отмечается, что системы ПВО отражали атаки с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Так, всего было уничтожено 47 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 41 — сбили над Брянской областью, еще пять перехватили над Курской и один — над территорией Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому придется двигаться». Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

    На Украине сообщили об атаке «Гераней»

    В России оценили отмену Рубио встречи с главами ЕС

    Москвичей предупредили о густом тумане

    В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире

    Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

    В США разгорелся скандал из-за жертв ядерных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok