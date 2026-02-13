Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 13 февраля 2026Силовые структуры

Скрывавшегося 23 года от суда россиянина обнаружили на свалке

В Полевском экс-полицейский украл металл с завода и скрывался 23 года на свалке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший автоинспектор вместе с приятелями украл металл с завода в Полевском (Свердловская область) и больше 20 лет скрывался от правосудия. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина вместе с приятелями вынес с местного завода металл на 700 тысяч рублей в 2003 году. Ему грозило до семи лет колонии, но на оглашение приговора суда злоумышленник не явился. Накануне он сказал жене, что пошел на рыбалку, и пропал.

Спустя 23 года вора нашли. Оказалось, что все это время он жил как отшельник и работал на свалке. Вскоре мужчина перебрался в Березовский и сошелся с женщиной, которая не знала о его криминальном прошлом. Как его смогли разоблачить, не уточняется.

Ранее стало известно, что в Подмосковье осудят мужчину за расправу над падчерицей 29 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Проданный американцами российский Ситибанк переименуют

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    В ЛДПР объяснили ситуацию с недопуском сына Жириновского на «Жириновские чтения»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok