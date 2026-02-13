Скрывавшегося 23 года от суда россиянина обнаружили на свалке

В Полевском экс-полицейский украл металл с завода и скрывался 23 года на свалке

Бывший автоинспектор вместе с приятелями украл металл с завода в Полевском (Свердловская область) и больше 20 лет скрывался от правосудия. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина вместе с приятелями вынес с местного завода металл на 700 тысяч рублей в 2003 году. Ему грозило до семи лет колонии, но на оглашение приговора суда злоумышленник не явился. Накануне он сказал жене, что пошел на рыбалку, и пропал.

Спустя 23 года вора нашли. Оказалось, что все это время он жил как отшельник и работал на свалке. Вскоре мужчина перебрался в Березовский и сошелся с женщиной, которая не знала о его криминальном прошлом. Как его смогли разоблачить, не уточняется.

