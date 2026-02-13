Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:22, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Слова генсека НАТО о самой большой стране в мире вызвали гнев на Западе

Боуз: Генсек НАТО Рютте намерен искажать факты ради потакания США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о США свидетельствуют о его готовности искажать факты ради потакания Вашингтону. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком», — написал он.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО допустил ошибку, назвав Соединенные Штаты Америки самой большой страной в мире. Сообщается, что площадь США занимает четвертое место по величине в мире. Лидирующую позицию занимает Россия, второе место принадлежит Канаде, а третье — Китаю.

