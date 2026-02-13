Совещание в отеле обернулось Италии общеевропейским скандалом

Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» Евросоюза из-за совещания в отеле

Власти Испании выразили недовольство действиями Германии и Италии из-за проведения неформальной встречи европейских лидеров в преддверии саммита в Бельгии. Об этом сообщает Onda Cero.

Речь идет о встрече, прошедшей в отеле рядом с местом проведения саммита в замке Алден-Бизен. По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер провели закрытую встречу в отеле рядом с местом проведения официальных мероприятий.

Обсуждались меры по дерегуляции и повышению конкурентоспособности единого рынка ЕС. Уточняется, что в Мадриде такой формат сочли подрывом принципов единства Евросоюза.

Всего в совещании участвовали представители 20 государств союза. При этом премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также лидеров Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не позвали.