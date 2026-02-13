Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:56, 13 февраля 2026Мир

Совещание в отеле обернулось Италии общеевропейским скандалом

Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» Евросоюза из-за совещания в отеле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Власти Испании выразили недовольство действиями Германии и Италии из-за проведения неформальной встречи европейских лидеров в преддверии саммита в Бельгии. Об этом сообщает Onda Cero.

Речь идет о встрече, прошедшей в отеле рядом с местом проведения саммита в замке Алден-Бизен. По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер провели закрытую встречу в отеле рядом с местом проведения официальных мероприятий.

Обсуждались меры по дерегуляции и повышению конкурентоспособности единого рынка ЕС. Уточняется, что в Мадриде такой формат сочли подрывом принципов единства Евросоюза.

Всего в совещании участвовали представители 20 государств союза. При этом премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также лидеров Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не позвали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Совещание в отеле обернулось Италии общеевропейским скандалом

    США надавят на Словакию и Венгрию по поводу российских нефти и газа

    Появились подробности о жизни и смерти высокопоставленного ахматовца

    Популярные устройства Apple снимут с продажи

    Необычная винтажная вещь поставила в тупик пользователей сети

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ на Россию на фоне слов Зеленского о проигрыше Украины

    В Одессе сожгли готовившиеся к удару по России дальние дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok