Сроки падения ключевой ставки до 10 процентов предсказали

Аксаков: Ключевая ставка может дойти до 10 % к концу года

Есть основания полагать, что со II квартала 2026 года темпы снижения ключевой ставки (ЦБ) Банка России ускорятся. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало РИА Новости.

По словам депутата, причиной для такого прогноза стала текущая динамика инфляции. Кроме того, он допустил, что действия регулятора будут продиктованы необходимостью повысить темпы экономического роста и возобновить инвестиционную активность.

По мнению Аксакова, к концу 2026 года ключевая ставка при благоприятной инфляционной картине может опуститься до десяти процентов. Парламентарий подчеркнул, что рынку важен не столько шаг, с которым падает «ключ», сколько постоянство и последовательность в этом вопросе.

«Ожидаю, что банки вслед за регулятором продолжат снижать ставки по кредитам конечным заемщикам», — предположил депутат.

Центральный банк объяснил снижение ключевой ставки до 15,5 процента годовых тем, что экономика не перестала выходить на траекторию сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились.