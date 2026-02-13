Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:18, 13 февраля 2026Экономика

Сроки падения ключевой ставки до 10 процентов предсказали

Аксаков: Ключевая ставка может дойти до 10 % к концу года
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Есть основания полагать, что со II квартала 2026 года темпы снижения ключевой ставки (ЦБ) Банка России ускорятся. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало РИА Новости.

По словам депутата, причиной для такого прогноза стала текущая динамика инфляции. Кроме того, он допустил, что действия регулятора будут продиктованы необходимостью повысить темпы экономического роста и возобновить инвестиционную активность.

По мнению Аксакова, к концу 2026 года ключевая ставка при благоприятной инфляционной картине может опуститься до десяти процентов. Парламентарий подчеркнул, что рынку важен не столько шаг, с которым падает «ключ», сколько постоянство и последовательность в этом вопросе.

«Ожидаю, что банки вслед за регулятором продолжат снижать ставки по кредитам конечным заемщикам», — предположил депутат.

Центральный банк объяснил снижение ключевой ставки до 15,5 процента годовых тем, что экономика не перестала выходить на траекторию сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились.

