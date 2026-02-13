Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
17:53, 13 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о судьбе заскочившего в мчащуюся фуру смельчака из Москвы

Глава МВД РФ Колокольцев наградил медалью капитана, предотвратившего аварию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил медалью капитана полиции Павла Сметанина, предотвратившего крупную аварию на оживленном перекрестке в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Командир 2 взвода 2 роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу столицы получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Его решительные действия помогли избежать крупной аварии.

7 декабря Сметанин нес службу на улице Академика Скрябина, когда заметил большегруз, движущийся по встречной полосе. Он на ходу заскочил на подножку фуры со стороны водителя и увидел, что тот без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик. Момент, когда Сметанин перехватил управление фурой с отключившимся водителем, попал на видео.

Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти водителя, которому стало плохо за рулем.

