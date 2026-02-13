Стало известно о судьбе заскочившего в мчащуюся фуру смельчака из Москвы

Глава МВД РФ Колокольцев наградил медалью капитана, предотвратившего аварию

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил медалью капитана полиции Павла Сметанина, предотвратившего крупную аварию на оживленном перекрестке в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Командир 2 взвода 2 роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу столицы получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Его решительные действия помогли избежать крупной аварии.

7 декабря Сметанин нес службу на улице Академика Скрябина, когда заметил большегруз, движущийся по встречной полосе. Он на ходу заскочил на подножку фуры со стороны водителя и увидел, что тот без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик. Момент, когда Сметанин перехватил управление фурой с отключившимся водителем, попал на видео.

Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти водителя, которому стало плохо за рулем.