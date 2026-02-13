Суд об аресте российского замгубернатора закрыли из-за данных о его здоровье

Суд арестовал замглавы Челябинской области Фалейчика за взятку в 1,88 млн рублей

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, которого задержали за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать сведения о состоянии здоровья чиновника.

О задержании Фалейчика стало известно в четверг, 12 февраля. По версии следствия, он получил взятку от директора компании, занимающейся детским отдыхом, а взамен пообещал передать коммерсанту комплекс муниципального детского лагеря «Юность» в долгосрочную аренду. Взяткодателя, а также посредников при передаче взятки уже привлекли к ответственности.

Ранее стало известно, что сумма взятки составила 1,88 миллиона рублей.

