Раскрыты полученные в качестве взятки миллионы российского замгубернатора

Челябинский замгубернатора Фалейчик обвиняется в получении 1,88 млн руб. взятки

Заместителю челябинского губернатора Андрею Фалейчику предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

Он обвиняется в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей.

О задержании чиновника стало известно 12 февраля.

По данным следствия, деньги он получил от директора компании, занимающейся детским отдыхом. За это Фалейчик, который тогда занимал пост главы Копейского городского округа, а затем и чиновника из сферы дорожного хозяйства и строительства, пообещал передать комплекс муниципального детского лагеря «Юность» коммерсанту в долгосрочную аренду.