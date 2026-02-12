Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:57, 12 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты полученные в качестве взятки миллионы российского замгубернатора

Челябинский замгубернатора Фалейчик обвиняется в получении 1,88 млн руб. взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Заместителю челябинского губернатора Андрею Фалейчику предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

Он обвиняется в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей.

О задержании чиновника стало известно 12 февраля.

По данным следствия, деньги он получил от директора компании, занимающейся детским отдыхом. За это Фалейчик, который тогда занимал пост главы Копейского городского округа, а затем и чиновника из сферы дорожного хозяйства и строительства, пообещал передать комплекс муниципального детского лагеря «Юность» коммерсанту в долгосрочную аренду.

