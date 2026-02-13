Суд определил судьбу въехавшего на горящей машине в заправку россиянина

В Самаре арестовали мужчину, влетевшего в заправку на горящей машине

В Самаре арестовали мужчину, влетевшего в заправку на горящей машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По версии следствия, мужчина поджег автомобиль, а после направился в заправочную колонку на АЗС в Красноглинском районе города. Сделал он это, чтобы расправиться с 27-летним водителем другой машины.

В результате мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали. Пожар, начавшийся после столкновения, потушили сотрудники.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин въехал на горящей машине в заправку ради расправы над недругом.