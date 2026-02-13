Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:13, 13 февраля 2026

Питон исхлестал священника хвостом

В США священнику, которого жестоко пытали в Уганде, грозит депортация
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ann Wang / Reuters

В США агенты иммиграционной службы задержали Стивена Тендо — священника из Уганды, который просил об убежище в стране и в ожидании решения жил в американском штате Вермонт. Об этом сообщает Associated Press.

В Уганде Тендо основал правозащитную организацию, которую власти страны считали политической угрозой. С членами его семьи расправились, а его самого жестоко пытали. По словам священника, однажды его бросили в яму с живым питоном, который исхлестал его хвостом. Потом ему привязали к гениталиям кирпич и отрезали два пальца кусачками.

В 2018 году он бежал из страны и подал прошение об убежище в США. Тендо добивался защиты в иммиграционном суде на протяжении нескольких лет, однако его заявление в итоге было отклонено. Теперь ему грозит депортация. Возвращение в Уганду он называет «смертным приговором».

Ранее сообщалось, что на Тайване гангстеры двое суток пытали 19-летнего юношу, который влюбился в девушку одного из них и предложил ей встречаться.

