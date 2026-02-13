Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 13 февраля 2026Мир

Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана

Трамп: Второй авианосец США вблизи Ирана необходим на случай провала сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая авианосная группа Военно-морских сил США на Ближнем Востоке нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. Его слова приводит РИА Новости.

«Если же сделка будет, она очень скоро отправится назад», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров. При этом Трамп предупредил, что, если договоренность с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьезные последствия, и этот день станет для страны «очень плохим».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Украинский скелетонист оценил отстранение от Олимпиады фразой о России

    Финляндия оценила успехи России на Украине

    Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана

    Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации в Женеве

    Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

    В Кремле объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

    Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok