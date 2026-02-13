Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:08, 13 февраля 2026

У москвички разорвало пищевод из-за одной меры для похудения

Mash: У москвички разорвало пищевод из-за вызывания рвоты после приема пищи
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У 19-летней жительницы Москвы разорвало пищевод из-за одной меры для похудения. Как стало известно Telegram-каналу Mash, девушка после каждого приема пищи вызывала рвоту.

По данным издания, горожанку доставили в больницу. До госпитализации у нее возникли сильные боли в горле и груди, после чего появился кашель с кровью.

Врачам она призналась, что мечтала обрести стройную фигуру и проводила над собой подобные эксперименты. Медики допустили, что у пациентки случился разрыв пищевода из-за частой рвоты, а также развился синдром Мэллори — Вейсса (разрыв слизистой оболочки пищевода) с кровотечением. Девушку направили к гастроэнтерологу и психиатру.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 30-летняя женщина не давала врачам лечить сына, которого она довела до анорексии.

В отношении женщины возбудили дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ об оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, пишет издание. В прошлом она уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

