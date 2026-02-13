Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:33, 13 февраля 2026Экономика

У подавшего в отставку мэра российского города нашли недвижимость на 100 миллионов рублей

У подавшего в отставку мэра Липецка Ченцова нашли недвижимость на 100 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Правительство Липецкой области

У подавшего в отставку мэра Липецка Романа Ченцова нашли недвижимость на 100 миллионов рублей. Тратами чиновника заинтересовалась прокуратура, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, средства, за которые Ченцов приобрел недвижимость, не совпадают с его доходами. За последние пять лет официально семья Ченцова заработала примерно 20 миллионов рублей и при этом купила объекты недвижимости общей стоимостью 100 миллионов рублей.

В частности, мэр приобрел трехэтажный коттедж площадью 300 квадратов в элитном поселке Кулешовка и пять квартир в Воронеже. Согласно документам, участок площадью 2500 квадратных метров, на котором позже возвели коттедж, появился у чиновника за год до назначения на должность мэра. Стоимость такого объекта оценивается в 50 миллионов рублей, в то время как зарплата мэра составляет 200 тысяч рублей в месяц, а доход его супруги — 100 тысяч рублей.

При этом Ченцов опроверг обвинения в коррупции. По его словам, прокуратура провела проверку, но ее результаты находятся в Министерстве региональной безопасности правительства Липецкой области.

Ранее Ченцов заявил, что решение об отставке далось ему непросто. Чиновник решил уйти с поста из-за семейных обстоятельств.

