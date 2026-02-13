Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:39, 13 февраля 2026Забота о себе

Удаление миндалин отправило мужчину в реанимацию

Mirror: Британец перенес операцию по удалению миндалин и потерял два литра крови
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Обычное удаление миндалин отправило 37-летнего британца Кардиффа Дикдикана в реанимацию. О редком осложнении у мужчины рассказало издание Mirror.

Дикдикан 10 января перенес операцию по удалению миндалин, но вскоре после этого у него начались необъяснимые сильные кровотечения. Мужчине назначили стероидные препараты для лечения, но 16 января ему пришлось сделать еще одну экстренную операцию.

Вечером 19 января у британца снова началось сильное кровотечение. Дикдикан потерял почти два литра крови, после чего у него развилась тяжелая реакция на стероиды. Как объяснили врачи, подобные кровотечения — это редкое осложнение, которое встречается лишь в двух-пяти процентах случаев после такой операции, и точные его причины неизвестны.

Материалы по теме:
«Родишь — будешь халат мне от крови отстирывать» Молодые матери о хамстве и унижениях в родильных домах
«Родишь — будешь халат мне от крови отстирывать»Молодые матери о хамстве и унижениях в родильных домах
8 декабря 2016
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем» Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
7 мая 2020

Жена Дикдикана Джессика рассказала, что лишь недавно ее супругу стало лучше, поэтому его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. При этом он все еще не может есть твердую пищу или самостоятельно стоять.

«Ему все еще нужна физиотерапия, и он все еще не может глотать, но сейчас он полностью проснулся. Теперь, по крайней мере, все страдания сменились облегчением и счастьем, поскольку ему начинает становиться лучше», — добавила Джессика.

Ранее британец не смог поднять гантель в спортзале, а спустя несколько месяцев выяснилось, что он неизлечимо болен: у него нашли прогрессирующее неврологическое заболевание, которое обычно бывает у пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России священник призвал молиться за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram

    Получивший письмо из дома боец СВО не сдержал слез, сказал «я вернусь» и попал на видео

    Кремль подтвердил дату переговоров с США и Украиной

    Заказчики начали отказываться от российских судов из-за роста цен

    Невозможность перехвата «Орешника» объяснили

    Раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ

    В Европе политику Трампа назвали абсолютной глупостью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok