Украина открыла свой первый совместный завод по производству дронов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Германии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, 10 тысяч дронов, произведенных на этом заводе, будут доставлены в Украину в этом году. При этом к концу года в Европе будут запущены 10 совместных предприятий по производству дронов для ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украину впереди ожидают три печальных ступени: она будет обесточена, ее производства уедут в Польшу и другие страны Европы, а в заключение страна станет только территорией войны и руин.