Умер крестный отец Овечкина

Умер крестный отец и тренер хоккеиста Овечкина Александр Филиппов

В возрасте 76 лет умер Александр Филиппов, чемпион мира по хоккею 1975 года и первый тренер Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте московского «Динамо».

Причины смерти не раскрываются. В «Динамо» выразили соболезнования семье Филиппова.

Филиппов выступал за «Динамо» в качестве защитника, завоевав Кубок СССР в 1972 и 1976 годах, а также неоднократно становясь призером чемпионатов страны. Он включен в Зал славы клуба. После окончания игровой карьеры перешел на тренерскую работу в системе «Динамо».

Филиппов был крестным отцом звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина и его первым тренером. По словам отца хоккеиста Михаила Овечкина, именно Филиппов рекомендовал отдать сына в хоккейную секцию, несмотря на предложения соседей-чемпионов по другим видам спорта.