Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:47, 13 февраля 2026Спорт

Умер крестный отец Овечкина

Умер крестный отец и тренер хоккеиста Овечкина Александр Филиппов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Москва»

В возрасте 76 лет умер Александр Филиппов, чемпион мира по хоккею 1975 года и первый тренер Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте московского «Динамо».

Причины смерти не раскрываются. В «Динамо» выразили соболезнования семье Филиппова.

Филиппов выступал за «Динамо» в качестве защитника, завоевав Кубок СССР в 1972 и 1976 годах, а также неоднократно становясь призером чемпионатов страны. Он включен в Зал славы клуба. После окончания игровой карьеры перешел на тренерскую работу в системе «Динамо».

Филиппов был крестным отцом звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина и его первым тренером. По словам отца хоккеиста Михаила Овечкина, именно Филиппов рекомендовал отдать сына в хоккейную секцию, несмотря на предложения соседей-чемпионов по другим видам спорта.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Производителя электрокаров признали поддерживающим армию

    В РПЦ призвали оградить школьников от одной народной традиции

    Неожиданный выбор костюмов Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

    Названы главные критерии для оценки машины на тест-драйве

    В ВСУ прокомментировали планы масштабного контрнаступления в Запорожье

    Открыт механизм защиты костей от остеопороза

    Собчак обратилась к Мизулиной из-за ситуации с Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok