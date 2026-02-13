Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
17:40, 13 февраля 2026Экономика

Упавшая с крыши дома глыба льда сломала позвоночник российской школьнице

В Подмосковье мужчина и ребенок получили травмы из-за упавших на них глыб льда
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье ледяная глыба, упавшая с крыши дома, сломала 10-летней девочке позвоночник. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Ступино на улице Пушкина. По информации источника, на школьницу обрушилась огромная глыба льда. В результате медики диагностировали ей перелом грудного отдела позвоночника. Уточняется, что пострадавшую увезли в больницу в Подольске.

Ранее в этот же день от падения наледи с крыши пятиэтажки пострадал 50-летний житель Солнечногорска. После случившегося мужчине понадобилась госпитализация.

Аналогичная ситуация 13 февраля произошла и в Нижнем Новгороде, где снег с крыши рухнул на группу детей во время экскурсии. Пострадали пятеро детей — их с травмами разной степени тяжести увезли в больницу.

