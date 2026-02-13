Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:22, 13 февраля 2026Из жизни

Управляющий кафе избил себя и попал под арест

В Японии менеджер рамен-бара избил себя, чтобы инсценировать ограбление
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mohammed Al Marri / Shutterstock / Fotodom

Управляющий японского рамен-бара был задержан за попытку инсценировать ограбление, в ходе которой он сам нанес себе удар по лицу. Об этом сообщает Dexerto.

Инцидент произошел в городе Намекава в октябре 2025 года. 36-летний менеджер кафе позвонил в полицию и сообщил, что на него напал грабитель с ножом и забрал с собой 670 тысяч иен (около 335 тысяч рублей) из выручки заведения. Приехавшие на место правоохранители заподозрили неладное, поскольку уличные камеры наблюдения не зафиксировали рядом с кафе никого, кто подходил бы под описание преступника. Кроме того, в истории поиска телефона менеджера обнаружились запросы вроде «инсценировка ограбления».

После ареста 29 января мужчина признался, что организовал подставное ограбление и даже избил самого себя, чтобы покрыть личные расходы и посещение патинко-залов.

Материалы по теме:
Наркомафия держит в страхе Нидерланды. Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
Наркомафия держит в страхе Нидерланды.Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
20 октября 2022
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все» Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все»Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
18 ноября 2022

История быстро стала вирусной в японских соцсетях. При этом некоторые комментаторы заинтересовались самой закусочной и планируют ее посетить, чтобы попробовать местный рамен.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к пяти годам тюрьмы насильника, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда. Николаса Алавердяна арестовали за надругательства над двумя девушками, совершенные в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Москвичам назвали срок возвращения морозов после оттепели

    В ЦБ назвали варианты дальнейших решений по ключевой ставке

    Пропавшую больше года назад змею нашли в компостной куче

    ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

    Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

    В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

    Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok