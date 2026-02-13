Уровень доверия россиян к Путину изменился

ФОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78 процентов граждан, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В свою очередь, 11 процентов респондентов заявили, что не доверяют российскому лидеру, еще 10 процентов не определились.

Оценка гражданами работы Путина на посту президента не изменилась. 80 процентов опрошенных положительно отозвались о деятельности главы государства. Противоположного мнения придерживаются 9 процентов респондентов, еще 11 процентов затруднились с ответом на вопрос социологов.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 6 по 8 февраля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре 2025 года Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии журнала Politico. Составители рейтинга сочли, что его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.