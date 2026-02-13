Условие США по гарантиям безопасности Украине объяснили

Политолог Дудаков: США не хотят вовлекаться в украинский конфликт

Условие США не предоставлять Украине гарантии безопасности до подписания мирного соглашение вполне логично, в противном случае они могут стать стороной конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ничего нелогичного в этих инсайдах мы не видим. Действительно было бы странно, что США предоставят гарантии безопасности Украине пока конфликт продолжается, просто потому, что это будет означать автоматическое вовлечение США в конфликт», — сказал Дудаков.

Поэтому США будут дожидаться подписания мирного соглашения, прежде чем предоставить Украине гарантии безопасности, добавил политолог. Однако в современной истории США крайне неохотно дают гарантии безопасности, отметил Дудаков. Он также пришел к выводу, что даже после заключения мирного соглашения гарантии будет иметь абстрактный характер — обещание провести консультации, ввести санкции, но не более того.

«Американцы оставят за собой право, как и европейцы, я думаю, применять силу, поставлять вооружения и так далее, но это будет именно право, а не обязанность», — подытожил политолог.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение.