Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 13 февраля 2026МирЭксклюзив

Условие США по гарантиям безопасности Украине объяснили

Политолог Дудаков: США не хотят вовлекаться в украинский конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Условие США не предоставлять Украине гарантии безопасности до подписания мирного соглашение вполне логично, в противном случае они могут стать стороной конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ничего нелогичного в этих инсайдах мы не видим. Действительно было бы странно, что США предоставят гарантии безопасности Украине пока конфликт продолжается, просто потому, что это будет означать автоматическое вовлечение США в конфликт», — сказал Дудаков.

Поэтому США будут дожидаться подписания мирного соглашения, прежде чем предоставить Украине гарантии безопасности, добавил политолог. Однако в современной истории США крайне неохотно дают гарантии безопасности, отметил Дудаков. Он также пришел к выводу, что даже после заключения мирного соглашения гарантии будет иметь абстрактный характер — обещание провести консультации, ввести санкции, но не более того.

«Американцы оставят за собой право, как и европейцы, я думаю, применять силу, поставлять вооружения и так далее, но это будет именно право, а не обязанность», — подытожил политолог.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

    Центробанк повысил прогноз роста цен в России

    Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

    Защищенность Су-57М от ракет повысили

    Раскрыт план Европы по отмыву денег

    Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

    Ребенок пропал по дороге домой из школы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok