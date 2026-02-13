Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
06:53, 13 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме оценили вероятность участия россиян в Олимпиаде под национальным флагом

Депутат Журова: Участие россиян в Олимпиаде под своим флагом — вопрос времени
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Участие российских спортменов в следующей Олимпиаде под национальным флагом — это вопрос времени, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий прокомментировала ситуацию вокруг отстранения украинских спортсменов от игр из-за нарушения ими регламентов в экипировке. Депутат отметила, что жесткие правила к участникам и болельщикам были всегда: никакой политики, никаких отвлечений от спорта.

«Это было всегда. То есть и раньше за любой шаг в сторону, если ты не ту нашивку наклеил или что-то выходит за параметры, которые установлены Международным олимпийским комитетом (МОК), все заранее согласовывается, а только потом отправляется в производство. Ситуация с украинскими спортсменами неправильная. Им так нельзя было делать», — сказала Журова.

Вместе с тем депутат отметила, что на сегодня есть уверенность на участие российских спортсменов в Олимпиаде под национальным флагом. По ее словам, по стандартам МОКа в соревнованиях не должно быть никакой политики и вопрос с россиянами на соревновании решится в ближайшее время.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Он хотел использовать во время соревнований на Олимпиаде-2026 провокационный шлем, на который были нанесены изображения его погибших соотечественников-спортсменов.

