МОК объявил о дисквалификации украинского скелетониста на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который хотел использовать во время соревнований на Олимпиаде-2026 провокационный шлем, на который были нанесены изображения его погибших соотечественников-спортсменов.

Помимо отстранения, скелетониста также лишили олимпийской аккредитации, однако позже стало известно, что украинцу вернули ее.

В МОК подчеркнули, что предлагали Гераскевичу почтить память соотечественников другим способом, например, при помощи черной траурной повязки, однако он не согласился.

У нас 130 конфликтов в мире. Если каждый будет выражать скорбь, то это уже будут не соревнования. Это приведет к хаосу. Дело не в содержании, а в месте, в котором он хотел это сделать Марк Адамс директор по коммуникациям МОК

Richard Heathcote/Getty Images)

За спортсмена вступился Зеленский

Сам Гераскевич отреагировал на это решение всего несколькими словами. «Это цена нашего достоинства», — написал он в соцсетях.

Согласно Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации

Кроме того, на ситуацию обратил внимание глава Украины Владимир Зеленский. По его мнению, решение комитета не соответствует принципам олимпизма.

Спорт не означает бездумность, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны... К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном Владимир Зеленский президент Украины

Говоря о решении самого Гераскевича, Зеленский выразил ему благодарность и заявил, что гордится им, так как, по его словам,

«иметь смелость — это больше, чем иметь медали».

Глава МОК лично пыталась переубедить украинца

Известно, что спортсмен надевал скандальный шлем во время тренировки. Тогда он получил предостережение о том, что тренироваться и выступать в подобном защитном головном уборе нельзя. Чтобы избежать дисквалификации скелетониста, президент МОК Кирсти Ковентри лично пыталась убедить его не использовать запрещенный шлем.

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Она посетила олимпийскую трассу Эудженио Монти, чтобы поговорить с Гераскевичем, однако тот, несмотря на запрет комитета, уверенно выразил намерение использовать этот предмет экипировки.

Сейчас, поскольку спортсмену вернули аккредитацию, он может присутствовать на играх. При этом Гераскевич не сможет участвовать в соревнованиях.

Предостережение получили еще двое украинских спортсменов

Кроме Гераскевича предостережение насчет экипировки получили фристайлистка Екатерина Коцар, которая хотела выступать в шлеме с политическим лозунгом, и шорт-трекист Олег Гандей. Он хотел выступать на Играх в шлеме, в оформлении которого Международный союз конькобежцев усмотрел политический подтекст. В результате Гандей не прошел проверку от организаторов и был вынужден изменить экипировку.