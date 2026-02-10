Украинский скелетонист нарушил запрет МОК, выйдя на тренировку в провокационном шлеме. Что на нем изображено?

Украинский скелетонист Гераскевич нанес на шлем фото погибших спортсменов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич нарушил запрет Международного олимпийского комитета (МОК), выйдя на тренировку в шлеме с изображением погибших спортсменов.

Запрет МОК на индивидуальный вид экипировки он назвал решением, которое «просто разбивает сердце».

Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти Владислав Гераскевич украинский скелетонист

Он отметил, что прежде в комитете не были против подобных чествований, однако на этот раз, по его мнению, в отношении Украины решили использовать «особые правила». Гераскевич добавил, что не планирует сдаваться и отправит официальный запрос в МОК, чтобы выступать в этом шлеме на Олимпиаде.

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

В МОК объяснили запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс выступил с заявлением насчет запрета украинскому атлету Гераскевичу использовать на соревнованиях шлем с фото погибших спортсменов.

Адамс подчеркнул, что в комитете уважают желание Гераскевича почтить память коллег, однако положения Олимпийской хартии исключают политическую, религиозную или расовую пропаганду. Он подчеркнул, что в МОК требуют, чтобы атлеты были сосредоточены исключительно на спорте.

Шлем Гераскевича был признан нарушением норм, одинаковых для всех участников зимних Игр. Тем не менее Адамс заметил, что комитет решил пойти навстречу украинцу и позволил ему носить черную повязку на шлеме.

Гераскевич и раньше выражал свои политические взгляды на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022 года, которые проходили в Пекине, украинский скелетонист Владислав Гераскевич также использовал в качестве площадки для выражения своих политических взглядов.

Фото: Cristiano Corvino / Reuters

Атлет вышел на трассу с плакатом «Нет войне на Украине». Он показал транспарант после третьей соревновательной попытки.

В тот раз в МОК довольно быстро закрыли резонансную тему — в комитете заявили, что не будут наказывать скелетониста. «Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — подчеркнули в пресс-службе организации.