Спорт
09:14, 12 февраля 2026Спорт

«Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

Пихлер выступил против участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗимние Олимпийские игрыЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские спортсмены вообще не должны были принимать участие в зимних Олимпийских играх в Италии. На эту тему высказался бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер.

В интервью он отметил, что за время работы в России приобрел много отличных друзей, и с теплотой вспомнил коллектив. Однако специалист убежден, что сейчас иная ситуация.

Это было очень классно. Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия

Вольфганг Пихлербывший тренер сборной России по биатлону

Пихлер особо отметил, что не считает себя русофобом и открыт для разговоров, но в текущей ситуации не видит россиян на международных стартах, а их участие в нынешней Олимпиаде он назвал ошибкой. При этом экс-тренер добавил, что ему жаль спортсменов, так как они не виноваты. «Простите, ничего личного», — заключил бывший тренер.

На этих Олимпийских играх он помог болгарской биатлонистке Лоре Христовой завоевать бронзовую медаль. Это событие Пихлер назвал самым неожиданным событием в карьере тренера команды. Немецкий тренер работает с болгарской командой с 2024 года. Он сообщил, что нынешняя Олимпиада будет последней в его карьере.

Фото: Thomas Andersen / Reuters

Другой бывший тренер сборной заявил о желании европейцев соревноваться с россиянами

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в прошлом году комментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований. «Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», — высказался он.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Крамер стал старшим тренером сборной России в 2015 году. Под его руководством Сергей Устюгов и Юлия Ступак становились олимпийскими чемпионами, также отечественные лыжники при Крамере выигрывали золотые медали чемпионатов мира. В апреле 2022 года немец покинул российскую команду из-за начала специальной военной операции.

Вместе с тем он говорил, что русская культура стала частью его жизни. «В России, когда у кого-то день рождения, каждый должен произнести тост. И теперь в нашей сборной так же — каждый встает и должен что-то сказать. Я люблю эту русскую традицию!» — сказал Крамер. Он также выразил надежду на то, что вскоре сможет произносить тосты вместе с российскими спортсменами.

Что думаешь? Оцени!
