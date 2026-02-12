Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:41, 12 февраля 2026СпортЭксклюзив

В Госдуме ответили выступившему против россиян на Олимпиаде бывшему тренеру сборной России

Депутат Свищев: Обидно слышать от Пихлера негатив в адрес российских спортсменов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер много сделал для российских спортсменов, поэтому неприятно слышать от него негатив в их адрес, сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. В данный момент 71-летний тренер работает тренером сборной Болгарии по биатлону.

Депутат отметил, что сказанное Пихлером остается его личным мнением, которое удивительно слышать после его долгих лет работы с российскими спортсменами. По его мнению, тренер должен понимать, что спортсмены остаются вне политики.

«Тренер сам знает, что такое спорт, кто такие спортсмены, что они 99,9 процента времени посвящают свою работу спорту. Даже когда они находятся в своей семье, они все равно думают только о спорте. Поэтому обидно слышать от тренера такие вещи. Несправедливо, прежде всего, по отношению даже не к России, это пусть он думает, как хочет, а по отношению к спортсменам, которые должны быть отстранены от политических катаклизмов мировой действительности», — сказал Свищев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации Олимпийского комитета Латвии для спортсменов исключить контакты с россиянами и белорусами на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Он назвал рекомендации дискриминацией и объявил о подготовке иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

