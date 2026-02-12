В Госдуме ответили выступившему против россиян на Олимпиаде бывшему тренеру сборной России

Депутат Свищев: Обидно слышать от Пихлера негатив в адрес российских спортсменов

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер много сделал для российских спортсменов, поэтому неприятно слышать от него негатив в их адрес, сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. В данный момент 71-летний тренер работает тренером сборной Болгарии по биатлону.

Депутат отметил, что сказанное Пихлером остается его личным мнением, которое удивительно слышать после его долгих лет работы с российскими спортсменами. По его мнению, тренер должен понимать, что спортсмены остаются вне политики.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

«Тренер сам знает, что такое спорт, кто такие спортсмены, что они 99,9 процента времени посвящают свою работу спорту. Даже когда они находятся в своей семье, они все равно думают только о спорте. Поэтому обидно слышать от тренера такие вещи. Несправедливо, прежде всего, по отношению даже не к России, это пусть он думает, как хочет, а по отношению к спортсменам, которые должны быть отстранены от политических катаклизмов мировой действительности», — сказал Свищев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации Олимпийского комитета Латвии для спортсменов исключить контакты с россиянами и белорусами на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Он назвал рекомендации дискриминацией и объявил о подготовке иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).