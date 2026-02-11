Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
07:30, 12 февраля 2026Спорт

Бывший тренер сборной России выступил против российских спортсменов на Олимпиаде

Бывший тренер сборной России по биатлону Пихлер: Я люблю Россию. Но не сейчас
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. Его слова приводит Sports.ru.

«Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия. За время работы в вашей стране я приобрел много отличных друзей. Но сейчас другая ситуация. Российские спортсмены не должны участвовать вообще», — сказал Пихлер.

В данный момент 71-летний Пихлер работает тренером сборной Болгарии по биатлону. 11 февраля его подопечная Лора Христова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Ее успех Пихлер назвал одним из самых неожиданных в карьере.

С 2011 по 2014 годы Пихлер тренировал российскую женскую команду. Кроме того, он работал со сборной Швеции.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

