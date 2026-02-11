Бывший тренер сборной России выступил против российских спортсменов на Олимпиаде

Бывший тренер сборной России по биатлону Пихлер: Я люблю Россию. Но не сейчас

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. Его слова приводит Sports.ru.

«Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия. За время работы в вашей стране я приобрел много отличных друзей. Но сейчас другая ситуация. Российские спортсмены не должны участвовать вообще», — сказал Пихлер.

В данный момент 71-летний Пихлер работает тренером сборной Болгарии по биатлону. 11 февраля его подопечная Лора Христова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Ее успех Пихлер назвал одним из самых неожиданных в карьере.

С 2011 по 2014 годы Пихлер тренировал российскую женскую команду. Кроме того, он работал со сборной Швеции.