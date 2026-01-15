Реклама

22:39, 15 января 2026

В Госдуме подготовили ответ на отказ латвийских спортсменов общаться с россиянами на ОИ

Свищев назвал отказ латвийских спортсменов общаться с россиянами на ОИ позором
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации Олимпийского комитета Латвии для спортсменов исключить контакты с россиянами и белорусами на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Свищев назвал рекомендации дискриминацией и объявил о подготовке иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он обвинил латвийских чиновников в русофобии и превращении спортсменов в заложников политической истерии, назвав это позором для мирового спорта.

Ранее стало известно, что латвийским спортсменам советуют держаться подальше от представителей России, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

