В Госдуме подготовили ответ на отказ латвийских спортсменов общаться с россиянами на ОИ

Свищев назвал отказ латвийских спортсменов общаться с россиянами на ОИ позором

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации Олимпийского комитета Латвии для спортсменов исключить контакты с россиянами и белорусами на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Свищев назвал рекомендации дискриминацией и объявил о подготовке иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он обвинил латвийских чиновников в русофобии и превращении спортсменов в заложников политической истерии, назвав это позором для мирового спорта.

Ранее стало известно, что латвийским спортсменам советуют держаться подальше от представителей России, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.