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21:07, 10 января 2025Спорт

Экс-тренер сборной России заявил о желании европейских лыжников соревноваться с россиянами

Экс-тренер сборной России по лыжам Крамер: Европейцы ждут возвращения россиян
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил о желании европейцев соревноваться с россиянами. Его цитирует «РБ Спорт».

«Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», — сказал Крамер.

Крамер стал старшим тренером сборной России в 2015 году. Под его руководством Сергей Устюгов и Юлия Ступак становились олимпийскими чемпионами, также отечественные лыжники при Крамере выигрывали золотые медали чемпионатов мира. В апреле 2022 года немец покинул российскую команду из-за начала специальной военной операции (СВО).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное снятие ограничений с российских спортсменов. «Думаю, в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — сказала Тарасова.

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