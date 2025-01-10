Экс-тренер сборной России заявил о желании европейских лыжников соревноваться с россиянами

Экс-тренер сборной России по лыжам Крамер: Европейцы ждут возвращения россиян

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил о желании европейцев соревноваться с россиянами. Его цитирует «РБ Спорт».

«Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», — сказал Крамер.

Крамер стал старшим тренером сборной России в 2015 году. Под его руководством Сергей Устюгов и Юлия Ступак становились олимпийскими чемпионами, также отечественные лыжники при Крамере выигрывали золотые медали чемпионатов мира. В апреле 2022 года немец покинул российскую команду из-за начала специальной военной операции (СВО).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное снятие ограничений с российских спортсменов. «Думаю, в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — сказала Тарасова.