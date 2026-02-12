Глава МОК пыталась убедить украинского скелетониста не использовать запрещенный шлем

Глава МОК встретилась со скелетонистом Гераскевичем перед дисквалификацией

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри встретилась с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем перед дисквалификацией и пыталась убедить его не использовать запрещенный ранее шлем с изображениями его погибших соотечественников-спортсменов. Об этом сообщает Marca.

Ковентри в четверг посетила олимпийскую трассу Эудженио Монти, чтобы поговорить с Гераскевичем. Спортсмен заявил о намерении соревноваться в этом шлеме, но не получил соответствующего разрешения от МОК, так как это противоречит Олимпийской хартии. Несмотря на запрет, Гераскевич выразил намерение использовать предмет экипировки.

Ранее 12 февраля стало известно, что МОК дисквалифицировал Гераскевича и лишил его олимпийской аккредитации. Спортсмен намеревался выйти на соревнования в запрещенном шлеме, несмотря на просьбу Ковентри. «Он публично дал понять, что открыто намерен нарушить руководящие принципы самовыражения спортсменов МОК», — объяснили в комитете.

Кроме Гераскевича МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов. Шорт-трекисту Олегу Гандею запретили выходить на старт в шлеме с надписью «Там, где героизм, там нет окончательного поражения», а фристайлистке Екатерине Коцар — в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы»).

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 22 февраля. На ней выступают 13 спортсменов из России, все они соревнуются в нейтральном статусе.