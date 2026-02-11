Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
13:29, 11 февраля 2026

МОК заставил поменять шлем еще одного украинского спортсмена на Олимпиаде

МОК заставил украинскую фристайлистку Коцар поменять шлем на Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Екатерина Коцар

Екатерина Коцар. Фото: Joe Camporeale-Imagn Images / Reuters

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар заявила о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заставил ее поменять шлем перед стартом Игр-2026. Ее слова приводит Sportarena.

Спортсменка рассказала, что выступала в шлеме с надписью Be brave like Ukranians ("Будь храбрым, как украинцы" — прим. «Ленты.ру»). «Примерно за неделю до Олимпиады мне пришло письмо на почту, что МОК считает этот шлем пропагандой, из-за чего я не могу выступать на Играх», — заявила Коцар.

Фристайлистка заявила, что из-за недостатка опыта и уверенности поменяла шлем. «Теперь там просто маленький флаг Украины», — добавила она.

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. Согласно правилам Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации.

