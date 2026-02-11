МОК заставил поменять шлем еще одного украинского спортсмена на Олимпиаде

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар заявила о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заставил ее поменять шлем перед стартом Игр-2026. Ее слова приводит Sportarena.
Спортсменка рассказала, что выступала в шлеме с надписью Be brave like Ukranians ("Будь храбрым, как украинцы" — прим. «Ленты.ру»). «Примерно за неделю до Олимпиады мне пришло письмо на почту, что МОК считает этот шлем пропагандой, из-за чего я не могу выступать на Играх», — заявила Коцар.
Фристайлистка заявила, что из-за недостатка опыта и уверенности поменяла шлем. «Теперь там просто маленький флаг Украины», — добавила она.
Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. Согласно правилам Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации.
