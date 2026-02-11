Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
08:30, 12 февраля 2026Спорт

МОК запретил еще одному украинскому спортсмену носить шлем на Олимпиаде

МОК запретил украинскому шорт-трекисту Гандею выступать в шлеме с лозунгом
Владислав Уткин

Фото: Francisco Seco / AP

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил еще одному украинскому спортсмену носить шлем на Олимпиаде. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Анатолия Шария.

Шорт-трекист Олег Гандей рассказал, что ему запретили выступать в предмете экипировки, на который нанесен лозунг. «У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко. "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это нельзя», — заявил Гандей.

Кроме того, спортсмен указал, что слово в слово перевел надпись организаторам, но они все равно запретили ему носить шлем. «Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нельзя?» — удивился Гандей.

Это уже третий случай, когда на Олимпиаде-2026 у украинских спортсменов возникают проблемы из-за экипировки. Ранее скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступить в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, а фристайлистке Екатерине Коцар — в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы»).

