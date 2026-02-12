Украинский скелетонист одной фразой отреагировал на отстранение от Олимпиады

Скелетонист Гераскевич об отстранении от Олимпиады: Это цена нашего достоинства

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич одной фразой отреагировал на отстранение от Олимпиады. Он написал об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это цена нашего достоинства», — написал Гераскевич.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри пыталась уговорить спортсмена не выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских атлетов. Ему предлагали использовать черную траурную повязку, чтобы почтить память соотечественников, но он отказался.

Таким образом, Гераскевич был отстранен от участия в Олимпиаде. Ранее МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов — скелетониста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцар. Гандею запретили выступать в шлеме с надписью: «Там, где есть героизм, нет окончательного поражения», а Коцар не допустили до старта со шлемом, на котором было написано Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы», — прим. «Ленты.ру»).

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 спортсменов из России, они соревнуются в нейтральном статусе.