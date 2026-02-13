Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:17, 13 февраля 2026Мир

В Киеве раскрыли роль украинского дома в безопасности Европы

Глава МИД Сибига: Безопасность Европы возможна только при участии Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Безопасность Европы невозможна без участия украинских сил обороны. Об этом на открытии Украинского дома в рамках Мюнхенской конференции безопасности заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Европейская правда».

«Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пора укреплять внутреннюю силу. А это возможно лишь при условии, что Украина станет неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности», — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что европейские государства больше не могут полагаться на защиту США, и призвал признать Украину «ключевым источником реальной европейской силы». Министр также заявил о готовности Киева поделиться боевым опытом с европейскими странами.

«Именно поэтому справедливо иметь Украинский дом наряду с американским и немецким. Это отражает решающую роль Украины в коллективной безопасности, — заключил министр.

Ранее стало известно, что США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение. В Белом доме считают, что гарантии до соглашения между Киевом и Москвой могут помешать мирному процессу.

