В России губернатор отреагировал на введение в школах меню для «платников» и «льготников»

Глава Калужской области Шапша: Деления по качеству питания в школах не будет

Глава Калужской области Владислав Шапша отреагировал на появление в школах меню для «платников» и «льготников». Свое мнение на этот счет он изложил изданию «Подъем».

12 февраля родители одной из местных школ пожаловались на введение отдельных меню для тех детей, чьи родители оплатили школьное питание. Также был опубликован некий документ без реквизитов, информирующий классных руководителей о том, что столы для льготников и оплативших обеды детей будут накрываться по-разному.

Руководство школы утверждает, что организация питания подобным образом — не их инициатива. В образовательном учреждении сослались на то, что раздельное меню ввели во всех школах региона.

Шапша заявил о недопустимости подобной практики. «Ни в коем случае этого не будет допущено у нас. Если кому-то в голову это пришло, то это большая ошибка», — сказал он и добавил, что различия в меню уже устранены.

Ранее в Ростовской области разгорелся скандал из-за столов с надписями «малоимущие» и «СВО» для школьников. Для детей участников СВО полагались котлеты с картофельным пюре, а для малоимущих — суп или манная каша. В инцидент пришлось вмешаться властям. Тут же был отстранен исполняющий обязанности директора школы.