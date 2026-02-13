В России упала средняя ставка по годовым вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на год упала до 12,9 процента

Накануне заседания Банка России средняя ставка по вкладам на год в 20 крупнейших банках России опустилась до 12,9 процента, или на 0,03 процентных пункта с начала недели. Об этом Ленте.ру сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Что касается средней ставки по вкладам на три месяца, то она снизилась до 14,44 процента.

Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев в топ-20 кредитных организаций сохраняется на уровне 14,12 процента годовых, а по вкладам на срок от полутора до трех лет осталась в диапазоне 10,56-11,46 процента.

Ранее сообщалось, что в III декаде января 2026 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России достигла 14,57 процента. В первой декаде января она составляла 15,10 процента, а во второй — 14,88 процента.

По итогам прошлого года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей.