Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 13 февраля 2026Экономика

В России упала средняя ставка по годовым вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на год упала до 12,9 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Накануне заседания Банка России средняя ставка по вкладам на год в 20 крупнейших банках России опустилась до 12,9 процента, или на 0,03 процентных пункта с начала недели. Об этом Ленте.ру сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Что касается средней ставки по вкладам на три месяца, то она снизилась до 14,44 процента.

Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев в топ-20 кредитных организаций сохраняется на уровне 14,12 процента годовых, а по вкладам на срок от полутора до трех лет осталась в диапазоне 10,56-11,46 процента.

Ранее сообщалось, что в III декаде января 2026 года средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России достигла 14,57 процента. В первой декаде января она составляла 15,10 процента, а во второй — 14,88 процента.

По итогам прошлого года российский рынок сбережений вырос на 15 процентов и приблизился к 66 триллионам рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России указали на одну существенную деталь в возможных переговорах с Европой по Украине

    В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

    Центробанк повысил прогноз роста цен в России

    Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

    Защищенность Су-57М от ракет повысили

    Раскрыт план Европы по отмыву денег

    Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok