11:42, 13 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовности помочь Украине в проведении референдума

Журова: РФ готова помочь Украине в проведении референдума, если будет запрос
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия готова помочь Украине в проведении референдума, если от Киева будет такой запрос, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Если будет запрос, то мы всегда готовы. Тем более если это приведет к действительно честным выборам. Но вряд ли будет такой запрос. Они будут считать, что мы будем давить, влиять», — отметила Журова.

Это их самоопределение. У нас президент всегда говорит, что каждая страна может самоопределяться

Светлана Журовазампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, проведение референдума на Украине может быть требованием иностранных партнеров Киева. При этом она добавила, что важно, как результаты этого референдума будут восприняты странами.

«Мы уже проводили референдум в Крыму. Кто-то его принял, кроме нас и еще нескольких стран? Поэтому вопрос: что и как в дальнейшем будет с этим референдумом на Украине», — заключила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о готовности к выборам и референдуму, заявил, что страна готова к их проведению. При этом он добавил, что Россия не хочет вновь видеть его главой государства, поэтому со стороны Москвы, по его словам, активно продвигают выборы на Украине «во время войны».

