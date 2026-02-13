В России высказались об «ошеломляющей идее» торговли с США в долларах

Депутат Арефьев: Ситуация вынуждает РФ согласиться на расчеты в долларах

Сегодняшняя ситуация вынуждает Россию согласиться на расчеты в долларах, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об «ошеломляющей идее» торговли и расчетов с США в американской национальной валюте.

«Это возможно. Я эту информацию сегодня читал. Действительно, такой меморандум готовится, что расчеты будут производиться в долларах. Вопрос довольно сложный. Мы перешли на расчеты в рублях. И получается так, что мы продаем, допустим, нефть или газ за рубеж, а получаем рубли, на которые мы в мире ничего купить не можем», — отметил Арефьев.

Депутат объяснил, что у России накопилось большое количество рупий и юаней, но не все необходимые товары сегодня есть у Индии и Китая. А национальные валюты этих стран не используются в расчетах с Европой и США, добавил он.

«Переход на отечественную валюту привел к тому, что у нас прекратилось поступление и долларов, и евро, которые мы могли бы использовать. У нас иностранной валюты много, но она, к сожалению, неконвертируемая, и мы на нее многое купить не можем. Поэтому на сегодняшний день и ставится вопрос о возврате к расчетам в долларах для того, чтобы продолжать наши товарные операции», — заявил Арефьев.

Доллар конвертируем и для Индии, и для Китая, и для всех абсолютно. Это универсальная валюта вынуждает нас к тому, что мы должны согласиться на расчеты в долларах Николай Арефьев первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что если в отношениях с США будет использоваться в качестве одной из расчетных единиц доллар, то это вполне будет находиться в русле политики перехода на национальные валюты в расчетах.

«Потому что доллар является национальной валютой США. Так что здесь я не вижу особо больших проблем и каких-то фундаментальных изменений», — заключил депутат.

Ранее Bloomberg сообщило, что в России рассматривают предложение вернуться к расчету в долларах в рамках экономического партнерства с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Агентство утверждает, что об этом сказано в подготовленном меморандуме «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников.