Экономика
21:54, 12 февраля 2026Экономика

На Западе заявили об «ошеломляющей идее» России для США по доллару

Bloomberg: Москва разработала ошеломляющую идею для США по долларовому расчету
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России рассматривают предложение вернуться к расчету в долларах в рамках экономического партнерства с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сказано в подготовленном меморандуме «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников, утверждает Bloomberg.

Авторы статьи уточнили, что неясно, предлагала ли Россия какие-либо пункты США из этого меморандума.

Возвращение России к долларовым расчетам является одним из семи пунктов меморандума. Долларовые расчеты, согласно документу, предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями, утверждает агентство. Как написали авторы, реализация этого предложения означала бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе».

Сами Штаты уже обсуждают поэтапное снятие санкций как часть мирной сделки. Однако до сих пор Москва делала ставку на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем.

Ранее сообщалось, что США и Азербайджан подписали хартию о стратегическом партнерстве. На церемонии подписания Баку представлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, Вашингтон — вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

До этого сенатор Алексей Пушков рассказал, что глава США Дональд Трамп не страдает «внутренней русофобией». Политик говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения.

